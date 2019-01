Radio signali se ponavljaju duboko u svemiru

Ponovljeni radio signali dolaze iz galaksije udaljene 1,5 milijardi svetlosnih godina, objavili su naučnici.

Ta pojava produbljuje misteriju i nudi potencijalnu priliku da se konačno shvati šta bi moglo izbaciti prasak iz galaksije udaljene milijardama svjetlosnih godina. Radio prasak ili rafal je, kako pretpostavljaju naučnici, rezultat svega - od eksplozije zvijezda do prenosa od strane vanzemaljaca.

Ali praskovi su ostali potpuno misteriozni, sa malo dokaza o tome odakle dolaze. Traju milisekundu, ali se iscrpljuju s istom količinom energije koju sunce proizvodi za 12 mjeseci. Vjerovatno najuzbudljiviji od novih rafala je onaj koji naučnici vide šest puta, očigledno sa iste lokacije.

Od više od 60 brzih radio-snimaka otkrivenih do sada, samo jedan od njih se nikada nije ponovio.

"Do sada je postojao samo jedan poznati koji se ponovio. Sada, sa saznanjem da postoji još jedan, to sugeriše da bi ih moglo biti i više. I sa više repetitora i više dostupnih izvora za proučavanje, možda ćemo moći da razumijemo te kosmičke zagonetke - odakle su i šta ih izaziva",rekla je Ingrid Stairs, članica tima naučnika i astrofizičar na UBC.

Dva seta ponavljajućih rafala takođe mogu da omoguće naučnicima da razumiju šta ih razlikuje od pojedinačnih rafala, pomažući im da razumiju više o svom izvoru i da paze na buduće eksplozije.

"Koji god bio izvor ovih radio-talasa, interesantno je vidjeti koliko širok spektar frekvencija može da proizvede. Postoje neki modeli u kojima izvorno ne može proizvesti ništa ispod određene frekvencije “, kaže član tima Arun Naidu sa Univerziteta McGill.

Eksplozije su otkrivene u Kanadskom eksperimentu mapiranja intenziteta vodonika u Britanskoj Kolumbiji.

Od 13 novih eksplozija koje su pokupljene, najmanje sedam njih je zabilježeno na 400 MHz - najniža frekvencija od svih otkrivenih.

To sugeriše da ih je možda i više.

"Sada znamo da izvori mogu da proizvode niskofrekventne radio talase, koji mogu da pobjegnu iz svoje okoline, i nisu previše rasuti da bi bili detektovani do trenutka kada dođu do Zemlje. To nam govori nešto o okruženju i izvorima. Nismo riješili problem, ali to je još nekoliko dijelova u zagonetki“.

