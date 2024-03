Raketa "Space One" eksplodirala nakon polijetanja sa kosmodroma u Japanu

Raketa sa satelitom kompanije Space One eksplodirala je danas ubrzo nakon polijetanja sa kosmodroma u zapadnom Japanu.

Na raketi Kairos, dugoj 18 metara, došlo je do greške pri lansiranju iz svemirske luke Kii u Kušimotu, u prefekturi Vakajam, prvom komercijalnom mjestu za lansiranje u Japanu.

Nedugo zatim, saopšteno je da su sprovedene "mjere za prekid leta", javlja Kjodo.

Na lice mjesta upućeni su lokalni vatrogasci, a policija je saopštila da za sada nema izvještaja o žrtvama.

Raketa je eksplodirala u vazduhu oko pet sekundi nakon polijetanja, pošto su fragmenti za koje se vjeruje da su iz projektila pronađeni razbacani po tom području, a prizor je bio prekriven bijelim dimom.

Prema preliminarnim izvještajima, vladin satelit koji je bio na raketi uništen je u eksploziji.

Na mjestu za posmatranje, koje se nalazi otprilike dva kilometra jugozapadno od svemirske luke Kii, među okupljenima je nakon eksplozije izbila panika, a pojedini su vikali i plakali.

Kompanija Space One, osnovan 2018. godine, nastoji da komercijalizuje svemirske usluge tako što će smanjiti troškove i ponuditi lansiranje raketa na visokoj frekvenciji. Cilj kompanije je da pošalje u svemir 30 raketa godišnje do 2030-ih.

Kompanija teži kratkim rokovima za lansiranje manje od godinu dana nakon sklapanja ugovora sa kupcima.

Japanski Space One su osnovale korporacije Canon Electronics Inc., IHI Aerospace Co., Shimizu Corp. i Razvojna banka Japana u vlasništvu vlade.

Planovi za lansiranje prve rakete, koje je prvobitno trebalo da bude najkasnije do kraja marta 2022. godine, odlagani su četiri puta zbog pandemije i grešaka u logistici.

