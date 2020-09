"Raskrinkana" istorijska prevara o misterioznom nebeskom disku

U blizini njemačkog grada Nebre 1999. godine dvojica tragača za blagom su pomoću detektora metala pronašli neobičan predmet.

Stručnjaci su zaključili da disk obima trideset dva centimetra, presvučen plavkasto-zelenom patinom, sa zlatnim umecima u obliku sunca, mjeseca i zvijezda, predstavlja religijski predmet, ali i sofisticirani astronomski sat.

Radiokarbonska analiza je pokazala da je tzv. nebeski disk iz Nebre nastao prije više od 3.800 godina, što ga čini najstarijim poznatim prikazom svemira.

Iako se na početku sumnjalo u autentičnost predmeta, struka je odbacila takve spekulacije, a o disku se od tada više-manje priča kao o jednom od najvrednijih arheoloških nalaza dvadesetog vijjeka i kao o njemačkom nacionalnom blagu, piše hrvatski portal Povijest.

Međutim, pojedini arheolozi tvrde da čuveni disk nije onoliko star kao što je prvobitno utvrđeno.

"Da budemo precizni, vreme njegovog nastanka pomjera se na nekoliko hiljada godina, pa samim tim postoji barem jedan stariji kosmički prikaz - pronađen na svodu drevne egipatske grobnice."

Arheolozi Rupert Gebhard i Ridiger Kraus u studiji tvrde da disk uopšte nije bio dio bogate riznice iz bronzanog doba.

"Znali smo da ćemo doživjeti napade - za Nijemce, ovaj predmet predstavlja nacionalno blago, baš poput Betovenove 'Devete simfonije'. Odgovornost prema istini je, međutim, veća od one prema kolektivnom osjećaju ponosa", kaže Gebhard.

