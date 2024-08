Riskantna misija letjelice Ilona Maska ponovo odložena (VIDEO)

Kompanija SpejsEks milijardera Ilona Maska ponovo je odložila lansiranje rakete sa četiri civila koji bi trebalo da, u okviru misije Polaris Don, odu na visinu koju ljudi nisu posetili od kraja programa Apolo.

U okviru misije, takođe, trebalo je da prvi put privatni astronauti izađu u svemirsku šetnju.

Due to unfavorable weather forecasted in Dragon’s splashdown areas off the coast of Florida, we are now standing down from tonight and tomorrow’s Falcon 9 launch opportunities of Polaris Dawn. Teams will continue to monitor weather for favorable launch and return conditions