Rjabkov: Zabraniti raspoređivanje oružja u svemiru

MOSKVA - Rusija poziva međunarodnu zajednicu da započne pregovore o razvoju globalnog mehanizma koji zabranjuje raspoređivanje naoružanja u svemiru, izjavio je danas zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov.

"Najvažniji zadatak na globalnom nivou je spriječiti trku u naoružanju u svemiru. Pozivamo na pokretanje pregovora o razvoju međunarodnog, pravno obavezujućeg instrumenta koji zabranjuje razmještanje bilo koje vrste naoružanja u svemiru, kao i upotrebu sile ili prijetnju silom protiv svemirskih objekata", rekao je Rjabkov na međunarodnoj konferenciji "Gagarin" u Moskvi, organizovanoj povodom 60 godina od prvog čovjekovog leta u svemir.

On je podsjetio da, dok se takav instrument ne razvije, kontrola naoružanja u svemiru regulisana je inicijativom koju je predložila Rusija pod nazivom "Bez prvog plasmana oružja u svemir" (No First Placement of Weapons in Outer Space), koja obavezuje učesnice da se uzdrže od jednostranog raspoređivanja bilo koje vrste oružja u svemiru.

Broj zemalja koje su se pridružile inicijativi premašio je 30 i nastavlja da raste, rekao je Rjabkov, prenio je TASS.

Rjabkov je podsjetio i na ažurirani rusko-kineski nacrt ugovora o sprečavanju postavljanja oružja u svemir, koja je podnesena prošle godine na Konferenciji o razoružanju u Ženevi.