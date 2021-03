Rover NASA se prvi put kretao po površini Marsa

NASA-in rover "Perseverance" prvi put se kretao po površini Marsa.

Kako se vidi na objavljenim fotografijama, robot težak tonu je prešao kratku udaljenost te se okrenuo u krug, piše "Index".

Plan američke agencije je da "Perseverance" u roku od dvije godine pređe udaljenost od 15 kilometara.

Ključni cilj misije "Perseverancea" na Marsu su astrobiološka istraživanja koja uključuju potragu za znakovima drevnog mikrobnog života.

Rover će analizirati geologiju planeta i prošlu klimu te utrati put ljudskom istraživanju Crvene planete i biti prva misija koja će prikupiti i pohraniti uzorke marsovskih stijena i regolita.

"Perseverance" je sletio u neistraženo područje - krater Jezero, nazvan po opštini u Republici Srpskoj. Neke udoline koje vode do tog kratera nazvane su po rijekama Savi, Neretvi, Plivi i Uni.

A quick test of my steering, and things are looking good as I get ready to roll. My team and I are keen to get moving. One step at a time. pic.twitter.com/XSYfT158AQ