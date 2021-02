Rover poslao panoramsku sliku sa Marsa

NASA rover "Istrajnost" poslao je na Zemlju prvu panoramsku sliku visoke definicije sa površine Marsa, saopštila je američka agencija za istraživanje svemira.

Fotografija koja pokriva pun krug sastavljena je od 142 slike snimljene 21. februara kamerom "mastkem-z".

Slika prikazuje pustu oblast sa geološkim formacijama, uključujući stijenu s usjecima od vjetra i ivicu kratera Jezero, gdje se rover spustio prošle sedmice.

NASA je saopštila da će moderna kamera pomoći naučnicima da ispitaju atmosferske uslove u krateru i identifikuju sa daljine vrste stijena i sedimenata koje treba ispitati uz pomoć roverovih instrumenata.

Džim Bel, istraživač sa Državnog univerziteta Arizone, koji predvodi operaciju sa kamerom "mastkem-z", rekao je da slika potvrđuje da se rover spustio na idealnom mjestu, prenijela je agencija DPA.

"Istrajnost" je putovao svemirom blizu sedam mjeseci poslije lansiranja iz Kejp Kaneverala u Floridi.

Naučnici se nadaju da će u krateru Jezero pronaći dokaze da su u prošlosti na Marsu postojali mikrobi. Mars je imao vodu na površini prije više milijardi godina, a na tome je zasnovana pretpostavka da je na planeti možda postojao i neki oblik života.

"Istrajnost će najmanje dvije godine istraživati površinu Marsa, njegovu geologiju i klimu, a sakupiće i uzroke stijena i tla.

