Rusi i Ilon Mask vode turiste na Mjesec

Ruska Raketno-kosmička korporacija "Energija" i američka kompanija "Spejs iks" spremne su da ponude usluge turističkog oblijetanja oko Mjeseca.

"Energija" već dugi niz godina razvija projekat oblijetanja Mjeseca na svemirskom brodu "Sojuz", uključujući pružanje usluga turistima.

"Međutim, sada je cijena karte malo povećana zbog revizije ekonomskih zahtjeva za projekat i iznosiće od 150 do 180 miliona dolara", rekao je Sputnjik neimenovani izvor iz raketno-kosmičke industrije.

On je podjsetio da su prvobitno upravo "Energija" i američki operater svemirskog turizma kompanija "Spejs advenčers" izašli na komercijalno tržište sa prijedlogom za uvođenje turističkog leta oko Mjeseca. Troškovi jednog od dva mjesta (treće je predviđeno za komandanta broda - profesionalnog kosmonauta) iznosili su 150 miliona dolara. Kasnije je, zbog nedovoljne zainteresovanosti, cijena karte pala na 120 miliona dolara.

Sagovornik je rekao da su se povećali i troškovi karte za Mjesec, kao i leta u orbitu. Ako su prvi ugovori za letove američkih astronauta na MSS počinjali sa 20 miliona dolara, završili su se na oko 82 miliona za mjesto.

Slična situacija desila se i sa svemirskim turistima. Prvi turista Denis Tito platio je 20 miliona dolara za let, dok je britanska pjevačica Sara Brajtman, koja nikada nije ni poletjela, za kartu morala je da izdvoji 52 miliona dolara.

Pretpostavlja se da će se za lansiranje koristiti raketa "Sojuz 2", koju će sa kosmodroma "Bajkonur" u orbitu izvesti svemirski brod "Sojuz MS". Raketa "Angara", lansirana sa kosmodroma "Vostočni", pokrenuće svemirski tegljač DM sa dodatnim hermetičkim odjeljkom. Oni će se sastati u orbiti i nastaviti let do Mjeseca.

Ekspedicija bi trebalo da traje oko nedjelju dana. Brod će moći da obleti oko Mjeseca na nekoliko stotina kilometara od njegove površine.

Bivši direktor "Energije" Vladimir Solncev 2017. godine je izjavio da se korporaciji obratilo nekoliko ljudi koji žele da lete oko Mjeseca, plativši kartu od 120 miliona dolara. On je rekao da će takav let biti realan između 2021. i 2022. godine. Do tada, u modernizaciju "Sojuza" za let oko Mjeseca potrebno je uložiti 500 miliona dolara.

Direktor "Roskosmosa" Dmitrij Rogozin je 28. juna najavio da postoji mogućnost letenja na Mjesec na brodovima "Sojuz", dok se ne završi projekat "Federacija".

Kompanija "Spej Iks" je prije nekoliko godina najavila let oko Mjeseca na svemirskom brodu "Dragon 2", sa dvoje turista, za kraj 2018. godine. Ta kompanija je u utorak objavila da će prvi komercijalni putnik transportnog sistema BFR, koji će krenuti na Mjesec, biti japanski milijarder, kolekcionar umjetnina Jusaku Maezava.

Prema rječima vlasnika "Spejs Iksa" Ilona Maska let će trajati četiri do pet dana. Iako on nije precizirao datum, japanski svemirski turista je izjavio da će se to dogoditi 2023. godine. "Spejs iks" nije otkrio iznos koji će Maezava platiti za putovanje oko Mjeseca.

