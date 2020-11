Rusi snimaju film na svemirskoj stanici, u potrazi za glavnom glumicom

U Rusiji počinje kasting za prvi dugometražni film koji će se snimati na Međunarodnoj svemirskoj stanici.

Ruska svemirska agencija "Roskosmos" sarađuje Kanalom jedan, kako bi projekat što prije bio realizovan.

Imaju jaku konkurenciju jer se očekuje da glumačka zvijezda Tom Kruz bude na letu ka Stanici u oktobru 2021. godine u okviru saradnje sa Nasom, i "Spejs eksom".

O američkom filmu iza koga stoji i Kruzov angažman i let, malo se zna osim činjenice da će ga režirati Dag Liman.

S druge strane, glavna glumica u ruskom filmu, sa radnim naslovom Izazov, biće izabrana poslije serije audicija na Kanalu jedan.

