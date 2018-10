Rusija: Nećemo od Amerikanaca skrivati uzroke havarije "Sojuza"

Vicepremijer Rusije Jurij Borisov izjavio je da Moskva neće skrivati od Vašingtona informacije o uzroku incidenta sa raketom-nosačem "Sojuz", koja je danas lansirana sa kosmodroma "Bajkonur".

On je izrazio nadu da će se američka strana sa razumijevanjem ponijeti prema novonastaloj situaciji.

"Situacija sa havarijom rakete je neprijatna, ali takvi slučajevi su se dešavali i ranije. Prema preliminarnim informacijama, do incidenta je došlo prilikom odvajanja prvog stepena rakete", istakao je Borisov.

Upitan da li će doći do eventualnih ostavki zbog ovog incidenta, Borisov je rekao da je još uvijek rano govoriti o tome, kao i da je neophodno prvenstveno utvrditi razloge zbog kojih je došlo do incidenta, kao i ko je za to odgovoran.

Takođe je naveo i da će sva lansiranja raketa sa ljudskom posadom biti privremeno obustavljena.

Dodao je i da će sve informacije o incidentu i toku istrage prenijeti rukovodstvu Rusije.

