"Rusija će napraviti raketu koja će prevazići Maskovu"

Direktor ruske svemirske agencije "Roskosmos" Dmitrij Rogozin izjavio je da će Rusija napraviti raketu-nosač za višekratnu upotrebu koja će umnogome prevazići raketu "Falkon 9" kompanije "Spejs iks" milijardera Ilona Maska.

Prema njegovim riječima, ta nova raketa biće u stanju da leti 100 puta, za razliku od "Falkon 9", koja može da leti samo 10 puta, a glavna karakteristika je što će biti bazirana na metanu.

"Ona će biti razvijena na platformi rakete nosača za višekratnu upotrebu, a ne poluvišekratnu upotrebu, kao što je to slučaj sa 'Spejs iksom'. To će biti raketa 21. Vijeka", rekao je on.

Rogozin je dodao da ruski inženjeri, iako se prilikom konstrukcije rakete ugledaju na svoje američke kolege, ne "pokušavaju da ih sustignu, već preteknu".

Rusija će napraviti novi "Buran"

Rogozin je poručio i da se izradi nacrt plana novog spejs-šatla sa krilima poput čuvenog "Burana", koji bi zamijenio postojeći "Sojuz MS".

Kako je objasnio, taj rad će potrajati dosta dugo, tako da će postojeći "Sojuz MS" i dalje služiti svrsi i modernizovaće se sve dok ga novi šatl ne zamijeni.

Podsjetimo, program Buran naziv je za sovjetski svemirski projekat čiji je krajnji cilj bio stvaranje svemirske letjelice za višekratnu upotrebu - raketoplana. Projekat je započet 1976. kao odgovor na američki projekat spejs-šatlova, a zvanično je obustavljen 30. juna 1994. godine od strane tadašnjeg ruskog predsjednika Borisa Jeljcina.

Prvi i jedini orbitalni let Burana dogodio se 1988. godine - letjelica je lansirana uz pomoć rakete nosača koja je posebno napravljena za ovu priliku. Poslije dva kruga oko Zemlje i tačno 216 minuta u Zemljinoj orbiti, letjelica je izvršila automatsko prizemljavanje na kosmodromu Bajkonur.

(Sputniknews.com)