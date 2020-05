Ruski naučnici šalju miševe na let oko Mjeseca

Naučnici predlažu da se kao "putnici" na bespilotnom letu novog ruskog svemirskog broda "Orao" oko Mjeseca 2028. godine koriste miševi, izjavio je zamjenik direktora za nauku Instituta za biomedicinu Ruske akademije nauka Vladimir Sičov.

"Postoje planovi da se u bespilotnoj letjelici 'Orao' oko Mjeseca pošalju životinje, ali to ne zavisi samo od nas. Za izradu potrebne opreme za držanje životinja biće potrebno izdvojiti sredstva u okviru Saveznog kosmičkog programa Rusije", objasnio je Sičov za Sputnjik.

To će najvjerovatnije biti miševi, jer treba poslati one životinje koje se već proučavaju. "Bilo bi poželjno da imamo pacove, ali su oni prilično veliki, a da bi njihov broj bio dovoljan za istraživanje, treba mnogo prostora", dodao je naučnik.

Ranije je saopšteno da će prvo probno lansiranje svemirskog broda "Orao" biti izvršeno u avgustu-septembru 2023. godine na raketi nosaču "Angara A5" sa kosmodroma Vostočni. Za 2024. godinu planiran je bespilotni let, a 2025 - let sa posadom do Međunarodne svemirske stanice.

Probni letovi planirani su da se završe 2028. godine i da brod počne da se eksploatiše. Planirano je da on obleti oko Mjeseca 2029. godine, a za 2030. godinu planirano je da u njemu ruski astronauti slete na površinu Mjeseca.