Sa Mjesecom se može komunicirati?

U sklopu konferencije #MTFPula na Univerzitetu Jurja Dobrile u Puli organiziran je SisterMoon live MoonBounce - događaj pod vodjstvom poznate njemačke umjetnice i producentice Martine – Nicole Rojina, na kojem su učesnici u stvarnom vremenu "razgovarali s Mjesecom" i uživo slušali odbijanje glasova s površine Mjeseca.

Infobipovci Silvio Kutić, Roberto Kutić i Izabel Jelenić iskoristili su priliku i poručili "We are just starting".

Slavna rečenica putovala je kroz svemir brzinom svjetlosti više od 369,009 km i vratila se natrag na radio talasima u 2,5 sekunde.

Martine-Nicole Rojina koristi jedan od prvih astronomskih radio teleskopa u svijetu, DWINGELOO TELESCOP kako bi snimila ljudski glas, muzičke instrumente i art-zvukove kako se reflektuju s površine Mjeseca.

U projektu naziva SISTERMOON sarađuju sa stručnjacima za radio talase Harijem Keizerom i Jan Von Muijlwijkom iz udruženja CAMRAS koji iz kabine DWINGELOO teleskopa odašilju zvuk iz Sjeverne Holandije.

"Spoj umjetnosti, tehnologije i nauke oduvijek mi je bila bitna. Kad smo otkrili ovu tehnologiju što sve može, pokrenula sam SisterMoon projekt kako bi ljude zainteresirali za nauku i pružili im mogućnost da probaju nešto novo i nesvakidašnje. U Puli je poruke na Mjesec poslalo šezdestak ljudi i reakcije su odlične. Sada idemo dalje na Starmus V festival, jedan od najvećih međunarodnih festivala za nauku, tehnologiju i umjetnost, a posebno me veseli što će nam se tamo pridružiti i Appolo astronauti koji su hodali po površini Mjeseca", rekla je Martine.

Univrzitet Jurja Dobrile - Naučno tehnološki institut VISIO postali su tako suorganizatori #MTFPula. Na samom događanju printali su 3D-u signale koji su se odbijali s površine Mjeseca, a posebno programirane robotske ruke ispisivale su zvučne zapise radio talase.

Zahvaljujući ovoj saradnji, pomakli smo granice prema vrlo aktivnom području spajajući moderne 3D tehnologije i startupove pulskog univerziteta.

Suradnja s uspješnim privatnim firmama trend je koji slijedimo na Naučno – tehnološkom institutu VISIO omogućavajući našim studentima kreiranje projekata s kojima vjerujem da ćemo svakako kreirati i zanimanja budućnosti, rekao je Sven Maričić, pomoćnik Rektora za nove tehnologije Univerziteta u Puli.

Podsjetimo, Infobip je ugostio Music Tech Fest, zajednicu koja sveukupno broji više od 6000 znaučnika i inovatora iz cijelog svijeta, a koja uključuje inovatore iz NASA-e, inženjere zvuka i slike, stručnjake vještačke inteligencije i IoT-a. Nakon gostovanja u gradovima poput Pariza, Stockholma, Berlina, MTFLabs inovacijski laboratoriji, organizovani su po prvi puta u Hrvatskoj, na Infobipovom kampusu Pangea u Vodnjanu.

Saradnju s MTF-om pokrenuli smo iz želje da našim zaposlenicima omogućimo da unaprijede svoja znanja radeći sa svjetski priznatim inovatorima na kreativan način.

Kontinuirano učenje i ulaganje u znanje bitna je odlika naše Infobip kulture. Bitno nam je da u svemu što radimo uključimo lokalnu zajednicu, zato smo kao goste pozvali prijatelje Infobipa iz cijele Hrvatske koji se bave novim tehnologijama te članove lokalne akademske zajednice. Drago nam je što se u program uključilo i Sveučilište u Puli, rekao je Silvio Kutić, CEO Infobipa.

(NN/zimo.hr)