Satelit nezaustavljivo ide prema Zemlji

Nezaustavljivi satelit trebao bi u srijedu ući u Zemljinu atmosferu, gotovo 30 godina nakon što je lansiran. Očekuje se da će se satelit, poznat kao ERS-2, raspasti na dijelove pri ponovnom ulasku, od kojih će većina izgorjeti, piše "Sky News".

Budući da je ponovni ulazak "prirodan", odnosno ne kontrolišu ga ljudi, nemoguće je tačno predvidjeti kada i gdje će se što dogoditi, prema Evropskoj svemirskoj agenciji (ESA). Ipak, kako se srijeda približava, agencija može s većom sigurnošću govoriti o tome što će se dogoditi.

ESA je svoju najnoviju prognozu objavila danas, predviđajući da će satelit ponovno ući u Zemljinu atmosferu u srijedu u 11:14. Postoji "prozor neizvjesnosti" zbog nepredvidive solarne aktivnosti, što znači da bi se ponovni ulazak mogao dogoditi do 15 sati prije ili poslije predviđenog vremena.

ERS-2 spotted! The ESA satellite is on a tumbling descent that will lead to its atmospheric reentry and break up this week. These images of ERS-2 were captured by @heospace for @spacegovuk using cameras on board other satellites.#ERS2reentry pic.twitter.com/GTuubP6apJ