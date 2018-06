Sljedeće godine počinje prodaja karata za svemirske letove

Ako ste ikada željeli poletjeti u svemir, vrijeme je da počnete štedjeti jer već od sljedeće godine biti moguće kupiti kartu za svemirske letove.

Tako su prošle sedmice najavili iz Blue Origina, svemirske kompanije najbogatijeg čovjeka na svijetu i šefa Amazona Džefa Bezosa. Već krajem ove godine Blue Origin trebao bi početi s testiranjem raketa za podorbitalne letove s ljudskom posadom, dok bi prodaja karata za komercijalne letove trebala početi sljedeće godine.

U dosadašnjim testiranjima letjelice New Shepard nije učestvovala ljudska posada, no uskoro će se i to promijeniti, a ako svi testovi prođu bez problema, onda će doći red i na svemirske turiste koji će, dakle, 2019. moći kupiti kartu i rezervisati svoje mjesto na letu u svemir.

Tačan datum, kao i cijena ovakvih letova još nisu poznati, ali je jasno kako karta za put u svemir neće baš biti jeftina. Bob Smit, izvršni direktor Blue Origina, je u nedavnom obraćanju medijima rekao kako se prvo moraju pobrinuti da je "konfiguracija dobra, stabilna i spremna za let", a kada to postignu onda će krenuti u interne razgovore oko cijena, kao i oko cijelog procesa svemirskih letova.

Dok Bezos i ekipa iz Blue Origina namjeravaju početi s prodajom karata tek kada se uvjere da je letjelica spremna, Virgin Galactic s prodajom karata za svemirska putovanja počeo je prije više od dedet godina kada je razvoj njihove letjelice još bio u ranoj fazi razvoja. Njihov prvi svemirski turista još nije poletio, a do sada se na njihova putovanja prijavilo oko 700 ljudi koji su platili barem depozit od ukupne cifre od 250 hiljada dolara koliko karta za let u svemir s Virginom košta.

Zahvaljujući Blue Originu te kompanijama poput SpaceX-a i Virgin Galactica, tokom sljedeće decenije možemo očekivati popularizaciju svemirskog turizma za one najhrabrije (koji će sebi to moći finansijski priuštiti) – na početku samo kao letove u svemir, a tokom godina možda i kroz letove na Mjesec, Mars i druge planete.

(Space News)