Snimljen udar asteroida u Jupiter

Astronom amater uspi je da snimi pad asteroida na Jupiter 7. avgusta.

Video-snimak je objavljen na Twitteru i na njemu se vidi bljesak na najvećoj planeti u našem Sunčevom sistemu, prenio je "Sputnjik".

Događaj se dogodio na južnom dijelu planete.

Here's an animation that's more representative of how fast the flash on #Jupiter occurred. Unfortunately, I couldn't make this work without cutting out 6 frames for every 7. pic.twitter.com/POQynVOlA8