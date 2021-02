Solarna sonda "Parker" snimila neobičnu fotografiju Venere

Nasa je objavila zapanjujuću sliku Venere koju je snimila svemirska sonda poslata da proučava Sunce.

Na slici koju je napravila solarna sonda "Parker" vidi se kako naš bliski susjed blista – što je, kako se navodi u Nasi, veoma iznenadilo inženjere koji su obradili snimak, prenosi Independent.

Kao što joj samo ime govori, glavni posao solarne sonde "Parker" je proučavanje Sunca. Svemirska letjelica veličine automobila prva je koja je "dodirnula“ Sunce.

Ali i drugi objekti u našem Sunčevom sistemu su ključni za njegovu misiju. Sonda će letjeti oko Venere sedam puta, i koristiće njenu gravitaciju kako bi se približila Suncu.

Tokom ovih preleta, sonda šalje informacije i ostalim nebeskim tijelima. Prošlog ljeta je pri jednom takvom preletu uspjela da zabilježi zapanjujuću sliku Venere i pomogne istraživačima da otkriju nešto neočekivano o ovoj planeti.

Kada su naučnici pregledali sliku – snimljenu na Venerinoj noćnoj strani, udaljenoj 12.400 kilometara, pomoću širokougaonog objektiva prikačenog na solarnu sondu "Parker" – bili su iznenađeni kada su vidjeli da je zabilježila više nego što su očekivali.

