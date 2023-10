Sonda Juno fotografisala vulkanski mjesec Io

Svemirska letjelica Juno, sonda američke svemirske agencije NASA-e, prišla je veoma blizu Jupiterovom mjesecu Io te je napravila dosad najbolje fotografije ovog vulkanskog svijeta.

Juno fotografije mjeseca napravio 16. oktobra na udaljenosti od 11.645 kilometara, a riječ je o Jupiterovom mjesecu Io koji je nešto veći od našeg Mjeseca. "Prošaran" je s više od 400 aktivnih vulkana, a sjene ovih vrhova, od kojih su neke više i od Mount Everesta, uočljive su na najnovijoj fotografiji.

U narednim mjesecima se od Juna očekuju nove i bolje fotografije mjeseca Io napravljene s još manje udaljenosti s obzirom da mu se sonda zbog svoje trenutne orbite sve više približava. U februaru 2024. godine se očekuje da će sonda biti udaljena 1.500 kilometara od površine mjeseca Io.

Time-lapse of @NASAJuno's encounter with Io over the weekend as seen by JunoCam. pic.twitter.com/kWrLxogL3h