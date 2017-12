Sonda ka Alfa Kentauri kreće 2069, tehnologiju još nemaju

Američka svemirska agencija nedavno je otkrila jedan od svojih najambicioznijih planova do sada - lansiranje letjelice ka zvjezdanom sistemu Alfa Kentauri 2069. godine.

Ipak, NASA priznaje da još ne zna na koji će način to izvesti.

NASA će istraživati Proksimu-b, planetu na kojoj bi mogli da vladaju pogodni uslovi za razvoj vanzemaljskog života.

Uprkos tome što tehnologija za ovo putovanje još nije razvijena, postoji mogućnost da letjelica bude zasnovana na sistemu koji uključuje stvaranje potiska putem usmjeravanja lasera ka mikroorganizmima.

Bez obzira na sve, sonda najvjerovatnije neće do kraja naših života stići do Alfa Kentauri, s obzirom na to da je ovaj sistem udaljen 4.4 svjetlosne godine od Zemlje. Čak i da se kreće desetim djelom brzine svjetlosti kao što je planirano, to znači da će joj biti potrebno 44 godine da stigne do odredišta.

Do sada je samo jedna ljudska letjelica napustila Sunčev sistem. Riječ je o Vojadžeru 1 koji je lansiran prije 40 godina, i koji se trenutno kreće brzinom od 61.155 kilometara na čas, što je manje od stotog dijela brzine svjetlosti.

(B92)