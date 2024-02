SpaceX će ove godine iz orbite ukloniti 100 starih Starlinkovih satelita

Tvrtka SpaceX namjerava početi uklanjati starije Starlinkove satelite iz niske Zemljine orbite i to kako bi smanjila broj potencijalno opasnih svemirskih letjelica.

SpaceX je potvrdio da će u narednim sedmicama i mjesecima ukloniti 100 starijih verzija Starlink satelita s ciljem “očuvanja svemira”. A ova je odluka donešena nakon što su stručnjaci ove tvrtke “prepoznali problem s velikim brojem neispravnih satelita”, što bi u budućnosti moglo povećati rizik ne samo svemirskih letova nego i postavljanja novih satelita u orbitu. I dodajmo, ova operacija uklanjanja satelita iz orbite trajaće šest mjeseci.

Ipak, dok se to čišćenje ne obavi, SpaceX će pažljivo pratiti pozicije satelita i dijeliti podatke s onim kompanijama koje obavljaju lansiranja, a sve u cilju kako bi se izbjegli sudari. Ipak, ovaj posao će im biti dosta lagan, budući da su Starlinkovi sateliti opremljeni sistemom za upravljanje, koji je ugrađen kako bi oni izbjegavali sudare s drugim letjelicama. Zanimljivo je spomenuti kako su od 1. Juna do 30. novembra 2023. godine Starlinkovi sateliti izveli čak 24.410 manevara kako bi izbjegli sudare, a to prosječno iznosi oko šest manevara po satelitu. Ipak, iako je taj broj velik, on opada vremenom jer ti sateliti na kraju nađu svoju mirnu orbitu.

Svi Starlinkovi sateliti su dizajnirani da samostalno mogu ući u Zemljinu atmosferu te će oni tako potpuno izgorjeti u roku od pet godina od lansiranja, a što znači da je rizik od pada dijelova satelita na Zemlju minimalan.

Uprkos tome što se čini kao veliki broj, 100 satelita je tek mali dio ove flote koja trenutno broji 5.438 Starlink satelita. Kompanija ima dozvolu za lansiranje njih čak 12.000, a u doglednoj budućnosti se planira proširenje flote na 40.000 satelita.

