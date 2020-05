SpaceX ispisao istoriju: Prvi put u svemir lansirana raketa sa astronautima

Iistorijsko lansiranje Falcon rakete koje je NASA najavljivala danima održano je večeras nakon što je nedavno odgođeno zbog nepovoljnog vremena u posljednjem trenutku.

Američka kompanija SpaceX pomoću svoje rakete Falcon 9 na Međunarodnu svemirsku stanicu (ISS) šalje Douga Hirleya i Boba Behnkena, dva astronauta američke kompanije NASA koji su smješteni u kapsulu Crew Dragon.

Ovo je prvo američko lansiranje s posadom nakon gotovo deset godina, odnosno otkako je NASA program Space Shuttle ugašen 2011. godine. Amerika se od tada oslanjala na ruske Soyuz rakete te na taj način slala svoje astronaute u svemir.

NASA je ovom prilikom prvi put u istoriji iskoristila privatnu kompaniju za transport posade u orbitu. Let do ISS-a će trajati 19 sati. Astronauti će iskoristiti to vrijeme da isprobaju sisteme kapsule, uključujući mod manuelnog leta. Takođe, odvojiće vrijeme i za spavanje. Planirano je da na Međunarodnoj svemirskoj stanici (ISS) ostanu jedan do četiri mjeseca, a potom da se vrate na Zemlju.