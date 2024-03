SpaceX lansirao najmoćniju raketu na svijetu, izgubljena prije kraja leta

Raketa Starship kompanije SpaceX dizajnirana s ciljem da pošalje astronaute na Mjesec, završila je sinoć skoro cijeli probni let u svemir u svom trećem pokušaju, ali je uništena tokom povratka na Zemlju nakon što je stigla dalje nego ikad.

Tokom prenosa leta uživo komentatori SpaceX-a rekli su da je kontrola misije izgubila komunikaciju sa svemirskom letjelicom tokom njenog ponovnog ulaska u atmosferu pri hipersoničnoj brzini.

Vozilo se približavalo planiranom mjestu pada u Indijskom okeanu oko sat vremena nakon lansiranja iz južnog Teksasa.

Nekoliko minuta kasnije SpaceX je potvrdio da je letjelica "izgubljena". Vjerovatno je izgorjela ili se raspala tijekom ponovnog ulaska ili pada u more.

Iz nejasnih razloga SpaceX je odlučio da preskoči jedan od osnovnik ciljeva probnog leta - pokušaj ponovnog paljenja jednog od Starshipovih motora Raptor dok je lebdio u niskoj orbiti. To se smatra ključnim za budući uspjeh.

Ipak, ispunjenje mnogih planiranih ciljeva leta predstavlja prekretnicu u razvoju svemirske letjelice koja je ključna za rastući sektor lansiranja satelita SpaceX-a, koji je 2002. zasnovao Ilon Musk, i NASA programa za Mjesec.

Šef NASA Bill Nelson čestitao je SpaceX-u na onome što je nazvao "uspješnim testnim letom".

Predsjednica SpaceX-a Gwynne Shotwell objavila je na X-u da je riječ o "nevjerovatnom danu".

Dvostepena svemirska letjelica, koja se sastoji od broda za krstarenje Starship postavljenog na vrhu raketnog nosača Super Heavy, poletjela je s lansirne lokacije kompanije Starbase u blizini Boca Chica Villagea, na obali Meksičkog zaliva u Teksasu.

Svemirska letjelica daleko je nadmašila svoja dva prethodna leta, koji su bili prekinuti eksplozijama nekoliko minuta nakon lansiranja.

Kompanija je unaprijed priznala da postoji velika vjerovatnoća da bi njen zadnji let mogao završiti uništenjem letjelice prije završetka misije.

