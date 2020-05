SpaceX se priprema za drugi pokušaj lansiranja kapsule

LONDON - Američka kompanija SpaceX danas će ponovo pokušati da lansira kapsulu Crew Dragon u kojoj će biti astronauti svemirske agencije NASA, prenosi BBC.

Prvi pokušaj lansiranja u srijedu nije realizovan zbog lošeg vremena, tako da je putovanje astronauta na Međunarodnu svemirsku stanicu (IS S) odloženo za danas, mada ni sada vremenska prognoza nije idealna.

Ova misija je važna, jer SAD šalju astronaute na IS S prvi put od završetka NASA programa Spejs šatl 2011. godine.

NASA će prvi put u istoriji iskoristiti privatnu kompaniju za transport posade u orbitu.

Ako lansiranje bude uspješno, let do IS S će trajati 19 sati. Planirano je da astronauti na svemirskoj stanici ostanu najduže četiri mjeseca.

SpaceX je potpisao ugovor sa NASA-om vrijedan 2,6 milijardi dolara, koji podrazumijeva šest letova na IS S.