SpaceX je danas uspješno lansirao katarski komunikacioni satelit Es'hail-2 u Zemljinu orbitu na raketi Falcon 9.

Lansiranje je obavljeno iz Cape Canaverala na Floridi, a zanimljivo je da je prvi stepen rakete već bio korišten u julu kada je lansiran satelit Telstar 19 Vantage.

Nakon odvajanja od ostatka rakete, prvi stepen se osam minuta nakon lansiranja uspješno spustio na platformu "Of Course I Still Love You" u Atlanskom okeanu.