SpaceX uspješno lansirao prve internet satelite

Osnivač SpaceX-a Ilon Mask objavio je na Twitteru video-snimak lansiranja prvih internet satelita u Zemljinu orbitu u trajanju od osam sekundi.

Mask je naveo da su sateliti raspoređeni u niskoj orbiti i da će komunicirati sa Zemljinim stanicama.

Sateliti nazvani Tintin A i Tintin B dio su mreže satelita Starlink čija je svrha da omoguće brži internet širom svijeta, a naročito u nerazvijenim zemljama. Kada se završe sva neophodna testiranja, lansiranje operativnog satelita moglo bi otpočeti 2019. godine.

"Nemojte nikome reći, alo lozinka za wifi je 'marasovac'", rekao je Mask.

First two Starlink demo satellites, called Tintin A & B, deployed and communicating to Earth stations pic.twitter.com/TfI53wHEtz

Sateliti su lansirani uz pomoć rakete Falkon 9, kojom je lansiran i španski radarski opservacijski satelit Paz kao i dva demo satelita.

Lansiranje je prethodno bilo planirano 17. februara, ali je odlagano nekoliko puta.

Mask je dodao i da će mreža satelita, ukoliko se pokaže kao uspješna, služiti onima kojima bude najpotrebnija.

Cijeli projekat koštaće oko 10 milijardi dolara. U planu je da 12.000 satelita stalno bude u pokretu i pokriva baš svaku tačku na Zemlji.

Tintin A & B will attempt to beam “hello world” in about 22 hours when they pass near LA