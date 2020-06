Spejs-Iks nastavlja misije: Nevjerovatne scene na nebu

Kada je kompanija Spejs-Iks u subotu, 13. Juna, lansirala raketu "Falkon 9" u svemir, izbacila je 58 "Starlink" satelita i tri "Planet skaj-sat" satelita u orbitu. Misija je bila uspješna, a na nebu je prizor bio nevjerovatan.

"Spejs-Iks" lansirao je raketu u 5.21 ujutro, nešto više od jednog sata prije izlaska sunca, iz kompleksa svemirske lansirne stanice na Floridi. Dok se raketa penjala na predjutarnje nebo, njen izduvni trag bio je osvijetljen sunčevom svjetlošću, stvarajući zadivljujući pogled, piše "Lajv sajens".

What a sight to see this morning! So glad I was awake for this! #SpaceX pic.twitter.com/D8a8xItGCV