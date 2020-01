Šta se događa ako se zapali svijeća u svemiru?

Svi smo viđali filmove u kojima vatra gori u dubinama svemira, a većina vjerovatno u filmu "Gravitacija" iz 2013. godine, u kojem se, osim tinjajućeg Džordža Klunija, može vidjeti i vatra koja proždire svemirsku stanicu.

Ali, kako se vatra zapravo ponaša u mikrogravitaciji? NASA-ini naučnici se, srećom, pitaju to isto već godinama. Od 2009. godine istraživači na Međunarodnoj svemirskoj stanici (ISS) stalno provode eksperiment gašenja plamena (FLEX) kojim pokušavaju otkriti kako će se plamen ponašati u svemiru i, još važnije, kako ga ugasiti.

Čim upalite svijeću, plamen će se formirati u klasičan oblik suze. No, to je samo zbog gravitacije. Dok vatra troši kiseonik, topli vazduh se podiže, a hladni nesagoreni vazduh spušta se na dno. No, bez gravitacije nema razdvajanja toplog i hladnog vazduha, stoga vatra gori jednako u svim smjerovima, što stvara sporogoreći svijet sagorijevanja.

Začuđujuće, pomoću eksperimenta gašenja plamena otkriveno je da se sagorijevanje može dogoditi i bez pojave vidljivog plamena, pše portal Geek.hr.

