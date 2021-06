Šta sve znamo o Pentagonovom izvještaju o NLO-ima?

Dugo iščekivani izvještaj američke vlade o NLO-ima (neidentifikovanim letećim objektima) trebalo bi da bude objavljen prije kraja juna. Šta sve dosad znamo?

Neklasifikovni izvještaj Kongres je zatražio nakon brojnih izvještaja američke vojske o letjelicama koje se nepravilno kreću nebom. Izvještaj dolazi nakon kulturološke promjene koja je umanjila skepsu američke vojske i američkog političkog vođstva u postojanje vanzemaljskog života, piše BBC.

Ali, s malo konačnih dokaza za koje se očekuje da će potvrditi bilo kakve međugalaktičke posjete, ostaje da se vidi hoće li bilo ko na Zemlji zbog ovog izvještaja promijeniti svoj stav.

Vojni čelnici upozoravaju da tehnologija, ako nije vanzemaljska, može pripadati američkim protivnicima poput Rusije ili Kine.

Šta se zna o izvještaju?

Prošlog avgusta Pentagon je uspostavio Operativnu grupu za neidentifikovane vazdušne pojave kako bi proučio posmatranja nepoznatih letećih objekata.

Zadatak grupe je "otkriti, analizirati i katalogizovati" ovakve događaje, kao i "steći uvid u prirodu i porijeklo" NLO-a, objavio je Pentagon.

Povjerljiva verzija izvještaja dostavljena je američkim zakonodavcima početkom ovog mjeseca. Neimenovani zvaničnici rekli su američkim medijima da u izvještaju nisu pronađeni dokazi o vanzemaljskim aktivnostima, ali da to objašnjenje nije ni isključeno.

Zanimljivo je da je radna grupa takođe utvrdila da posmatrani NLO-i nisu tajna američka vojna tehnologija.

Zvaničnici su proučili preko 120 incidenata iz protekle dvije decenije, uključujući tri video-zapisa sa kojih je Pentagon prošle godine skinuo oznaku tajnosti. Službeni stav Pentagona o snimcima je da prikazuju "neobjašnjive vazdušne pojave".

Iako se ne očekuju revolucionarna otkrića, postojanje vladinog izvještaja o ovom pitanju pokazuje kako su NLO-i izašli iz područja čisto naučne fantastike i pop-kulture u svijet američke nacionalne bezbjednosti.

Zašto nam je sada stalo?

Javni pritisak da SAD objavi ono što znaju o vanzemaljcima rastao je decenijama, dok su grupe takozvanih ufologa tvrdile da američka vlada skriva dokaze o njihovom postojanju.

Pentagon potajno prikuplja podatke od 2007. godine u sklopu slabo poznatog vojnog programa za identifikaciju prijetnji iz svemira.

Novac za program stigao je na zahtjev senatora iz Nevade Harija Rejda, demokrata koji zastupa regiju koja obuhvata Area 51 - lokaciju pod kontrolom vojske za koju teoretičari zavjere smatraju da skriva ostatke vanzemaljske letjelice koji su prikupljeni u gradu Rozvelu 1947. godine.

Bivši najviši zvaničnici, pa čak i američki predsjednici nedavno su govorili o ovoj temi.

Džon Podesta, voditelj predsjedničke kampanje Hilari Klinton i dugogodišnji sljedbenik teorija o NLO-ima, tokom kampanje 2016. je obećao je da će Klintonova objaviti povjerljive vladina izvještaje o vanzemaljcima ako bude izabrana.

U intervjuu prošle godine tadašnji predsjednik Donald Tramp rekao je da neće otkriti - čak ni svojoj porodice - ono što je naučio o vanzemaljcima.

"Neću razgovarati s vama o onome što znam, ali vrlo je zanimljivo", rekao je.

Bivši predsjednik Barak Obama je u maju televizijskom voditelju Džejmsu Kordenu rekao: "Kad sam došao u kancelariju, pitao sam ... postoji li negdje laboratorija u kojoj držimo vanzemaljske primjerke i svemirski brod? I znate, malo su istražili i odgovor je bio negativan."

"Ono što je istina, a sad govorim ozbiljno, jest da postoje snimci i zapisi predmeta na nebu za koje ne znamo tačno šta su", nastavio je Obama.

"Ne možemo objasniti kako su se kretali, njihovu putanju ... I tako, znate, mislim da ljudi i dalje pokušavaju istražiti te fenomene i shvatiti o čemu se radi", rekao je.

Napori da se objavi ono što se zna o NLO-ima takođe su pronašli sljedbenike u Kongresu koji tvrde da će izvještaj okončati stigmu koja može spriječiti vojnike da nadređenima prijave neobjašnjive susrete.

Koji dokazi postoje?

Više američkih vojnika i obavještajaca detaljno je opisalo neobična iskustva, a neki od vjerodostojnijih izvještaja stigli su od pilota koji su iz kokpita posmatrali NLO-e u blizini vojnog oružja i vojnih poligona za obuku.

Džon Retklif, bivši Trampov direktor koji je nadzirao svih 18 američkih obavještajnih agencija, rekao za Fox News: "Iskreno, puno je više iskustava nego što je javno objavljeno."

"Govorimo o objektima koje su vidjeli pripadnici mornarice ili avijacije ili su ih snimili sateliti, a koji se kreću na načine koje je teško objasniti. Izvode pokrete koje je teško ponoviti, za koje nemamo tehnologiju ili se kreću brzinama većima od brzine zvuka bez da proizvedu zvuk koji nastane kod proboja zvučnog zida", rekao je.

U epizodi CBS-ove emisije 60 Minutes prošlog su mjeseca dvojica bivših mornaričkih pilota govorili o tome kako su u Tihom okeanu vidjeli objekat koji je oponašao njihovo kretanje.

Jedan pilot opisao ga je kao "mali bijeli objekat u obliku TicTaca".

"Tačno je tako izgledao, osim što je putovao vrlo brzo i vrlo nepravilno i nismo mogli predvidjeti u kojem će se smjeru okrenuti ili na koji način manevriše ili kakav pogonski sistem koristi", rekao je bivši pilot mornarice Aleks Ditrih za BBC News.

"Nije imao očigledan trag dima ili pogon. Nije imao očigledne površine koje bi koristio za manevrisanje", rekao je.

Šta druge zemlje rade s NLO-ima?

Bivši američki senator Reid odbranio je budžet od 22 miliona dolara koje je obezbijedio za originalni NLO program u Pentagonu, rekavši da su ga obezbijedile i druge zemlje.

"Znamo da to čini Kina. Znamo da to čini i Rusija koju vodi neko iz KGB-a, pa je bolje da i to pogledamo", rekao je Nevada 2019. godine.

Istraživanje američkog Ministarstva odbrane "pokazalo je da nisu dvije osobe, četiri osobe ili šest ljudi ili 20 ljudi, već stotine i stotine ljudi vidjele te stvari, ponekad sve istovremeno", zaključio je.

Prošlog decembra bivši šef uprave za svemir u izraelskom ministarstvu odbrane zemlje rekao je lokalnim novinama da je Tramp na "rubu otkrivanja" postojanja međugalaktičkog sporazuma, ali da se povukao iz straha od masovne histerije.

"Postoji sporazum između američke vlade i vanzemaljaca. S nama su potpisali ugovor da ovdje radimo eksperimente", rekao je Haim Eshed za novine Yediot Aharonot.

Njegovu izjavu nije potvrdila nijedna navodno uključena strana.

