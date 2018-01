Stigao novi selfi s Marsa

Rover Kjurioziti nalazi se na Marsu od avgusta 2012. godine, kada je započeo potragu za mikrobima koji bi potvrdili postojanje uslova za razvoj života na Crvenoj planeti.

Ove nedjelje Kjurioziti je na Zemlju poslao i selfi s Marsa.

Tačnije, tokom redovnog slanja fotografija, rover je poslao i onu na kojoj se vidi on sam.

Naravno, NASA nije propustila priliku da ovu zanimljivost podijeli sa svijetom, pa je fotografiju objavila na zvaničnom Tviter profilu, uz natpis koji je roveru udahnuo malo života.

"Vratio sam se! Jesam li vam nedostajao?", navodi se u tvitu.

I'm back! Did you miss me? This selfie is part of a fresh batch of images, direct from #Mars. Check out all my raw images at https://t.co/IfEoAnOsP3 pic.twitter.com/iZFX9Gi4q6