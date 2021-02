Stigao prvi snimak sa Marsa

Prvi video-zapis sa Marsa, zahvaljujući NASA roveru "Perseverance" koji je sletio na krater Jezero poslat je sa Crvene planete.

Ovo je prvi put da se prikazuje perspektiva slijetanja svemirske letjelice na Mars.

Dok su prethodne letjelice vraćale "filmove", koji su zapravo samo slike spojene u GIF-obliku, "Perseverance" ima kamere sa video mogućnostima. Rover ima ukupno 23 kamere, koje uključuju i zumiranje i mogućnosti boja.

Moguće je da video može sadržati zvuk snimljen jednim od dva mikrofona rovera, koji je bio uključen da čuje zvuke ulaska, spuštanja i slijetanja. Rover i njegov pričvršćeni helikopter, nazvan Ingenuity, sletjeli su na Mars u četvrtak, 18. februara.

Podsjećamo, Marsov krater Jezero nazvan je po opštini u Republici Srpskoj.

Od trenutka kada se aktivirao padobran, sistem kamera je prikazao čitav proces spuštanja, prikazujući dinamičnu vožnju rovera do kratera Jezero.

Po slijetanju, rover je prenosio podatke i slike koristeći NASA "Mars Reconnaissance" orbiter, koji kruži planetom od 2006. godine. Snimak započinje 11 kilometara iznad površine i prikazuje otvaranje najvećeg padobrana ikada poslatog van Zemlje, a video se završava dodirom rovera i kratera. "Za one koji se pitaju kako je spustiti se na Mars, zašto je to tako teško ili kako bi bilo kul da se to uradi, morate da gledate malo dalje. 'Prezervans' se tek zagrijava i već nam je poslao neke istorijske snimke u istraživanju svemira. Potvrdio je izvanredan nivo na kojem je izgrađen i preciznost koja je neophodna da se napravi letjelica i spusti rover na Mars", rekao je vršilac dužnosti predsjednika NASA Stiv Jurčjak.