Sunčev sistem okružuje divovski vatreni zid

Na najudaljenijoj ivici Sunčevog sistema nalazi se barijera vruće plazme, odnosno divovski vatreni zid sunčevih zraka koji definiše ivice međuzvjezdanog prostora.

Kada je svemirska letjelica Voyager 2 krajem 2018. godine započela svoje putovanje u međuzvjezdani prostor, zabilježila je na tom području temperature od 49.427 Celzijevih stepeni, piše Futurism, prenosi index.hr.

"Lokalni međuzvjezdani medij, barijera vruće plazme, promjenjiv je u blizini heliopauze i topliji nego što se očekivalo", piše u sažetku studije naziva Voyager 2 plasma observations of the heliopause and interstellar medium koja je objavljena u naučnom časopisu Nature Astronomy.

U sažetku takođe piše kako su promatranja "Voyagera 2 pokazala da je temperatura u toj regiji 30.000 – 50.000 K, dok modeli i opažanja predviđaju temperature od 15.000 do 30.000 K".

Naučnicima za sada nije jasno kako će ovaj zid vruće plazme uticati na buduća međuzvjezdana putovanja. Naime, iako je plazma izuzetno vruća, nije gusta (mali broj čestica) te je Voyager 2 prošao kroz nju bez ikakvih problema. Ali stručnjake brine kako bi ta vruća barijera mogla uticati na ljude.

Naučnici se trenutno bave analiziranjem sloja plazme koji stvaraju i održavaju solarni vjetrovi koji pušu sa Sunca i formiraju divovski mjehur plazme koji okružuje naš Sunčev sistem, pokazalo je istraživanje objavljeno ovog mjeseca u Nature Astronomy.

Prema institutu NASA Jet Propulsion Laboratory, novo istraživanje sugeriše da Voyager 2 možda ipak nije prešao u međuzvjezdani prostor, već se zaglavio u širokom prelaznom području koje se sastoji od nevjerovatno vruće i kompaktne plazme.

(index.hr)