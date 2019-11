Svemir jako loše utiče na zdravlje astronauta

Testovi koje je NASA sprovela na astronautima sa Međunarodne svemirske stanice /MSS/ pokazuju da svemir jako utiče na njihov organizam i zdravlje - kod nekih članova posade promijenjen je pravac protoka krvi u vratnim venama, a pronađeni su i krvni ugrušci kod dva astronauta.

Protok krvi u svemiru je zaustavljen pa čak i promijenjen njen tok u gornjim dijelovima tijela astronauta, navodi se u šokantnom izvještaju NASA.

Stručnjaci NASA upozoravaju u studiji da bi ova otkrića mogla da imaju velike implikacije na dugotrajna putovanja dubokim svemirom, koja mogu da izazovu nepoželjne uticaje mikrogravitacije.

Stručnjaci su pregledali periodične ultrazvučne testove 11 zdravih astronauta koji su opsluživali Međunarodnu svemirsku stanicu. Rezultati su alarmantni: protok krvi je stagnirao ili se promijenio u lijevoj vratnoj veni članova posade.

Testovi su otkrili i ugruške kod dva člana posade nakon povratka na Zemlju.

"Ovo je neočekivano otkriće", upozorava za NCB News Majkl Stenger, stariji autor i menadžer Nasinog svemirskog centra "Džonson".

On ističe da NASA nije očekivala da će doći do zastoja i obrnutog toka krvi.

"Dobijete li ugrušak u vratnoj veni, on bi mogao putovati do pluća i izazvati plućnu emboliju, a to je vrlo opasno", naglašava Endrju Finberg, profesor medicine na Univerzitetu "Džon Hopkins", komentarišući otriće NASA, prenosi portal "Futurizam".