Svemirski objekat koji bi mogao biti najvažnije naučno otkiće

Naučnici u potrazi za vanzemaljskim životom u svemiru podijelili su sa javnošću jednu veoma uzbudljivu vijest o objektu koji će sutra uveče proletjeti pored Zemlje.

Ako pronađu nešto tako to će se smatrati najvećim i najneočekivanijim naučnim otkrićem ikada. Sve i da nije u pitanju vanzemaljska letjelica, objekat je svakako neobičan.

Naime objekat, koji su naučnici nazvali Oumuamua je dugačak nekoliko hiljada metara i deset puta uži. Putanja mu je prilično neobična - nije ga povukla gravitacija Sunca, a putem kojim se kreće napustiće i Sunčev sistem.

Ono što je veoma zanimljivo jeste da je ovo prvi posjetilac za kojeg naučnici znaju i koji je u Sunčev sistem došao iz druge galaksije.

Neobičnost objekta intrigira naučnike koji se nadaju da je u pitanju atefakt vanzemaljske civilizacije jer njegov oblik odgovara tipu letjelica koje bi se pravile za putovanja kroz svemir – mnogo prostora, malu mogućnost da ga udari kometa.

Misterija će biti riješena u srijedu u 20 časova kada će Green Bank teleskop u Velikoj Britaniji locirati objekat. Analziraće ga narednih deset sati i pokušati da uhvati signal ukoliko je u pitanju letjelica. Sve i da ima signal jačine mobilnog telefona, teleskop će za manje od minut moći da ga registruje.

Naravno, ne mora da znači da je u pitanju vanzemaljska letjelica ili nešto što pripada nekoj drugoj civilizaciji. Naučnici pri programu "Breakthrough Listen" su objasnili da može biti stijena koja je otpala kada se neka planeta previše približila Suncu.

Is “Oumuamua” An Interstellar Space Probe?



“The more I study this object, the more unusual it appears, making me wonder whether it might be an artificially made probe which was sent by an alien civilization.”



Avi Loeb, Chair, Harvard's Astronomy Dept., Cambridge, Mass pic.twitter.com/80VyrO5gmw