Svjetski mediji o lansiranju rovera na krater Jezero na Marsu

VAŠINGTON - Američka svemirska agencija NASA lansirala je rover "Persiverens", koji treba da sleti na Mars i to u krater Jezero, koji je ime dobio po ovoj maloj opštini u RS i BiH.

Ovaj događaj izazvao je veliku pažnju u Jezeru, cijeloj BiH, alii svijetu, čemu svjedoče brojni tekstovi u nekim od najpoznatijih svjetskih medija.

Tako "BBC" kao udarnu prenosi vijest da je ovo najambiciozniji projekat NASA u potrazi za životom na Marsu.

"Trebaće sedam mjeseci da rover stigne do kratera Jezero", piše BBC i objašnjava da je prije nekoliko milijardi godina u ovom krateru bilo jezero u kojem su možda postojali primitivni mikro organizmi.

I portal "The Verge" prenio je informacije o lansiranju rakete, posebno naglašavajući da je događaj moguće pratiti uživo na Youtube kanalu agencije NASA.

"Techcrunch" na svom sajtu je prenio video lansiranja rakete, naglašavajući da rover koji će sletjeti u krater nazvan po opštini iz RS predstavlja veliki napredak u odnosu na rovere koje je američka agencija u svemir slala ranije.

"CNN" prenosi da su lansiranju prisustvovali i studenti Aleks Mater i Vaneza Rupani koji su dali ime roveru "Persiverens".

"Persiverens nosi imena 11 miliona ljudi koji su se prijavili na kampanju agencije NASA 'Pošalji svoje ime na Mars', kao i plaketu koja odaje počast medicinskim radnicima u svijetu koji se bore protiv pandemije virusa korona, ali i neke umjetnine inspirisane nebom", piše "CNN".

Zadatak rovera "Persiverens" je da istraži i prikupi dokaze o životu na krateru. Slijetanje rovera na tlo kratera predviđeno je za februar 2021. godine, te povratak na Zemlju nakon dužeg perioda.

LIFTOFF! The next @NASAMars rover has launched from @NASAKennedy! Watch as we continue @NASAPersevere’s #CountdownToMars: https://t.co/zJwTTpQNwp pic.twitter.com/ZQivm5ezZT