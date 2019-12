Tajanstveni signal otkrio novu vrstu zvjezdanog sistema

Astronomi su otkrili radio signal čije je porijeklo teško objasniti. Jedna od hipoteza je da ga emituje novi tip zvezdanog sistema, kažu britanski naučnici.

Međunarodni tim istraživača otkrio je radio-signal koji emituje nebesko tijelo udaljeno oko 1.800 svjetlosnih godina od Zemlje, u blizini sazviježđa Južna Ara. Posmatranje je obavljeno uz pomoć teleskopa MerKAT, u pustinji Karo u Južnoj Africi.

Neobični signal nastao je od dvije zvijezde koje se vrte jedna oko druge. Međutim, ispostavilo se da je ovo otkriće vrlo teško objasniti.

Tim naučnika je zaključio da se izvor signala poklapa sa položajem zvijezde, koji se zove TIC 8332-2529-1. Ova zvezda je relativno svetla, pa su je u prošlosti zapazili brojni različiti optički teleskopi.

Astronomi su koristili podatke nastale posle više od 18 godina posmatranja zvezda koje su sakupljali drugi optički teleskopi. Ispostavilo se da je u pitanju džinovska zvijezda koja je otprilike dvostruko veća od Sunca.

Analiza optičkog spektra otkrila je da zvijezda ima magnetno polje i da orbitira oko prateće zvijezde svakih 21 dan.

​Tragovi ove prateće zvijezde su vrlo nejasni, pa su naučnici zaključili da mora biti mnogo slabija od džinovske zvezde. Međutim, otkrili su da je njena masa vjerovatno najmanje 1,5 puta veća od Sunčeve mase.

To znači da je prevelika da bi ova zvezda bila bijeli patuljak, koji je često dio poznatih sistema binarnih zvijezda.

"Dakle, malo je vjerovatno da se radi o takvoj zvijezdi", napisali su autori u izvještaju.

Radio-signal mogao bi da bude uzrokovan magnetnom aktivnošću džinovske zvezde, slične solarnim olujama, ali mnogo svetlijim i energičnijim, pretpostavljaju naučnici. Međutim, takve se erupcije obično primećuju u patuljastim zvijezdama, ali ne i u džinovskim.

Pretpostavlja se da signal potiče iz zvjezdanog sistema formiranog od džinovske zvijezde i njene zvijezde pratioca.

"S obzirom na to da se svojstva sistema ne uklapaju u naše trenutno znanje o binarnim zvijezdama, može se pretpostaviti da je reč o potpuno novoj klasi", rekao je Ben Stapers, jedan od autora studije.

"To bi moglo biti neka vrsta egzotičnog sistema kakvu nikada ranije nismo vidjeli, uključujući ogromnu zvijezdu koja orbitira sa neutronskom zvezdom ili crnom rupom", ističe istraživač Laura Nikole Drajzen.

Naučnici su takođe objavili da će nastaviti da posmatraju izvor signala i džinovsku zvijezdu naredne četiri godine, kako bi potvrdili svoje pretpostavke, piše Sputnjik.

I’m really pumped today to share what I’ve been working on for the last year, the first new transient discovered with MeerKAT, MKT J170456.2-482100!!! https://t.co/V8Y1ESCKiB (A thread 1/11) pic.twitter.com/aoCbulNfe8