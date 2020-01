"Terminator" čisti svemirski otpad: Test prošao uspješno

Tehnologija koja bi mogla da ublaži problem svemirskog otpada uspješno je završila testiranje u Zemljinoj orbiti, a radi se o sistemu koji je ponio ime Terminator Tape.

Space X raketa Falcon Heavy je u junu 2019. godine u kosmos ponijela nekoliko desetina satelita, uključujući i Prox-1 koji meri 70 kilograma.

Satelit je u septembru aktivirao Terminator Tape, koji je pričvršćen za spoljašnji dio satelita.

