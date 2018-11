Tesla Roadster izašao iz orbite Marsa

Elon Musk je 7. februara u kosmos poslao sada već dobro poznati Tesla Roadster, a kamere pričvršćene za vozilo emitovale su kretanje nekoliko sati, te nam poslale nezaboravne snimke planete Zemlje, a prije nego što su se ugasile.

Starman, lutka koja putuje kosmosom, i Tesla Roadster sada su već daleko od kuće, budući da je kompanija Space X objavila da je Falcon Heavy izašao iz orbite Marsa, tako da će proći još puno vremena prije nego što se Starman bude ponovo našao u blizini Zemlje.

Oni koji bi da i dalje budu u toku sa kretanjem prvog vozila koje se našlo u svemiru, mogu to da učine preko web-sajta Whereisroadster.com, koji je kreirao inženjer Ben Pearson.

Kada je lansiran Falcon Heavy, ovaj mladi zaljubljenik u svemirske radnje primijetio je da korisnici na društvenim mrežama postavljaju mnogobrojna pitanja, koja često ostaju bez odgovora, a koja se tiču praćenja Tesla Roadster kosmičke putanje. Upravo zbog toga je odlučio da pronađe odgovore na postavljena pitanja, te kreira web-sajt koji će te odgovore podijeliti sa čitavim čovječanstvom.

Naučnici procjenjuju da će se lutka koja krči svoj put kroz kosmos približiti Zemlji tek za dve godine – 4. novembra 2020, ali će i u tom trenutku od rodne planete biti udaljena preko 50 miliona kilometara, da bi se Zemlji zaista približila tek 2091. godine. Neki, pak, stručnjaci tvrde da bi u kosmosu mogla da ostane hiljadama, čak milionima godina, a pod uslovom da se ne sruši na Veneru, Zemlju, ili čak Sunce.

