Ugasio se prvi komercijalni lunarni lender koji je sletio na Mjesec

​Američki lender bez posade koji je postao prvi privatni svemirski brod na Mjesecu zauvijek se ugasio, saopštila je kompanija koja ga je napravila.

Kompanija Intuitiv Mašins sa sjedištem u Hjustonu saopštila je u subotu da svemirska letjelica Odisej nije uspostavila kontakt prošle nedjelje kada se predviđalo da će njegove solarne ploče primiti dovoljno sunčeve svjetlosti da uključe radio.

Lender se 22. februara spustio na Mjesec pod nestabilnim uglom, ali je ipak uspio da dovrši nekoliko testova i pošalje fotografije prije ulaska u višenedjeljnu lunarnu noć.

Kompanija Intuitiv Mašins se nadala da bi se letjelica mogla "probuditi" kada ponovo dobije sunčevu svjetlost, poput japanskog svemirskog broda SLIM koji je nezgodno sletio prošlog mjeseca.

Kako su naveli u subotu na društvenoj mreži Twitter, nakon nekoliko dana čekanja operateri su potvrdili da sistem napajanja lendera "neće izvršiti još jedan poziv kući", prenosi "Dnevnik.hr".

