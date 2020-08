Uništen najpoznatiji teleskop za traženje vanzemaljaca

Opservatorija "Aresibo" - ogromni teleskop u Portoriku poznat po skeniranju kosmosa u potrazi za asteroidima i vanzemaljskim životom - prošle nedjelje je ugašen nakon nesreće u kojoj su stradali reflektorski tanjiri teleskopa.

U ponedeljak 10. avgusta, oko 2.45 po lokalnom vremenu, metalni kabl postrojenja je pukao, provlačeći se kroz dijelove radara i praveći otvor dužine 30 metara, navodi se u saopštenju iz Univerzitet Centralna Florida.

Kabl je zakačio je i nekoliko drugih kablova i platformi koje drže tanjir, zbog čega je na zemlju pao otpad i otežao tehničarima pristup, piše Lajv sajens.

"Imamo tim stručnjaka koji procjenjuje situaciju", naveo je direktor opservatorije Francisko Kordova. "Naš fokus je osiguranje bezbjednosti našeg osoblja, zaštita objekata i opreme i vraćanje objekta u pune operacije što prije, tako da može da pomaže naučnicima širom svijeta."

"Aresibo" je počeo sa radom 1963. godine sa dna prirodne jame u Portoriku. U vrijeme kada je završen, bio je najveći svjetski teleskop sa jednim tanjirom, i protezao se u prečniku od 305 metara. Iako teleskop možda ne znate po imenu, znate ga po viđenju zahvaljujući filmu iz 1997. godine "Kontakt".

Glavni glumac tog filma je astronom koji radi na "Aresibu", i nada se da će uspostaviti prvi kontakt sa vanzemaljskom inteligencijom.

Iako još uvek čekamo taj epski SMS od vanzemaljaca, "Aresibo" je igrao centralnu ulogu u potrazi za vanzemaljskom inteligencijom (SETI) sedamdesetih godina prošlog vijeka.

Astronomi su 1974. koristili radio-teleskop za prenos binarnog koda prema gustom skupu zvezda udaljenom 25.000 svetlosnih godina, nadajući se da će poruku možda pokupiti druga tehnološki napredna civilizacija.

