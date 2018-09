Upisan prvi putnik za privatni let oko Mjeseca

Kalifornijska kompanija Spejs Iks (SpaceX )Elona Maska saopštila je da je upisala prvog svjetskog privatnog putnika za put oko Mjeseca u svemirskoj raketi kodnog imena BFR.

Zamišljen kao međuplanetarni brod koji bi služio za slanje ljudi u svemir, BFR (Big Falcon Rocket) je raketni sistem temeljen na kombinaciji rakete i svemirskog broda nazvanog BFS - Big Falcon Spaceship.

Mask je prošle godine najavio da će glavna raketa biti opremljena s 31 glavnim Raptor motorom i da će moći u pvoj fazi da prenosi do 150 tona tereta u Zemljinu orbitu, a u drugoj do 100 putnika na Mars.

"Saznajte ko leti i zašto, u ponedeljak 17. septembra", napisao je Spejs Iks na Tviteru.

SpaceX has signed the world’s first private passenger to fly around the Moon aboard our BFR launch vehicle—an important step toward enabling access for everyday people who dream of traveling to space. Find out who’s flying and why on Monday, September 17. pic.twitter.com/64z4rygYhk