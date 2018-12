Uslikana fotografija Sunca kakva do sad nije viđena

Nasina istraživačka sonda Parker, koja je između 31. oktobra i 11. novembra završila svoj prvi susret sa Suncem ušavši u njegovu atmosferu (korona), sada kruži oko te zvijezde, piše Blic.rs.

Kao rezultat tog preleta dobijena je prva fotografija tog susreta, koju su naučnici podijelili sa svijetom tokom susreta Američke zajednice geofizičara. Fotografija prikazuje strujanje korone, koje se sastoji od solarnog materijala unutar nje i pojavljuje se u područjima sa povećanom solarnom aktivnošću.

Strujanje je, na početku, bilo vidljivo na istočnom djelu sunca, pa su vidljiva barem dva zraka. U pozadini se čak može videti i Jupiter – svjetla tačka blizu sredine slike.

"Heliofizičari ovaj trenutak čekaju već 60 godina", rekao je šef Nasinog Odjeljenja za heliofiziku Nikola Foks, dodajući: Misterije Sunca koje želimo da razotkrijemo nalaze se unutar same korone!

Solarna sonda Parker pokušaće da pronađe odgovore i na pitanja: Zašto je Sunčeva korona mnogo toplija od površine samog Sunca? Zašto je solarni vjetar koji dolati sa Sunca toliko brz? Na koji se način Sunčeve čestice od Sunca kreću brzinom koja iznosi oko 50 odsto brzine svjetlosti?

"Sonda Parker će dostaviti mjerenja neophodna za razumijevanje brojnih Sunčevih fenomena", ističe naučnik Nur Raufi, član tima koji radi na projektu solarne sonde Parker.

Da bismo mogli da donesemo bilo kakve zaključke, potreban nam je uzorak solarne korone i mladog solarnog vjetra. Solarna sonda Parker će nam pomoći oko toga, istakao je on.

Rezultati prvog mjerenja poslati su na Zemlju 7. decembra. Drugi prelet predviđen je za april 2019, a misija sonde će trajati sve do 2025. godine.

