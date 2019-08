Uspješan skok nove Space X rakete

Kompanija Space X, biznismena Ilona Maska, lansirala je prototip nove rakete - Starhoper, koja je prošle noći uspješno obavila svoj drugi probni let.

Raketa je tokom leta dostigla najveću visinu dosada i potom se vratila na Zemlju. Cilj ovog lansiranja bila je demonstracija mogućnosti kontrolisanog poletanja i slijetanja, piše The Verge, dodajući da je test otvorio put ka daljem "agresivnijem" testiranju letjelice.

Starhoper je uspješno izveo test nazvan "skok", dostigavši visinu znatno impresivniju nego prvog puta kada se letjelica od tla uzdigla samo 18 metara. Letjelica, koja predstavlja prototip nove rakete Staršip, na dostignutoj visini je lebdjela jedan minut, posleij čega je, pomoću motora, sletjela na tlo.

Probnim letovima Starhopera testira se dizajn buduće Staršip rakete, koju Spejs Eks planira da koristi za transport ljudi i tereta u duboki svemir, i na odredišta kao što su Mjesec i Mars.

Sama raketa bi trebalo da bude visoka 55 metara, i da se sa Zemlje lansirati pomoću Maskove rakete Super hevi.

One day Starship will land on the rusty sands of Mars pic.twitter.com/EfENYVdOzM