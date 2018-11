Uspješna misija Soyuza, meteorološki satelit u orbiti

Raketa Soyuz koja je sinoć poletjela iz Gvajane uspješno je u orbitu postavila satelit Metop-C, meteorološki satelit evropskog tijela Eumetstat, saopštila je danas komercijalna kompanija koja lansira te satelite.

Soyuz je poletio sinoć u 21.47 po lokalnom vremenu (1.47 u srijedu po centralnoevropskom vremenu), iz lansirne stanice u Sinamariju, u francuskoj Gvajani.

Odvajanje satelita obavljeno je kako je predviđeno nešto više od sat poslije poletanja.

Satelit Metop-C treći je i posljednji satelit programa posvećenog primjenjenoj meteorologiji, saopštila je kompanija za lansiranje satelita Arijanespas.

Sateliti Metop-A i Meteop-B, lansirani iz Bajkonura u Kazakstanu 2006. odnosno 2012. godine i dalje su u funkciji, navela je kompanija. Sateliti Metop omogućuju davanje meteoroloških prognoze od 12 sati do deset dana unapred.

Kompanija Arianespace saopštila je da se lansirnje ovog trećeg i posljednjeg satelita programa "Eumetstat polar sistem" (EPS) doprinosi zajedno s Eumetstatom i Evropom poboljšanju meteoroloških prognoza i praćenjeu klime na svjetskom nivou.

Ovo je osmo lansiranje ove godine koje je izvela kompanija Arianespace u Gvajani, i drugo s raketom Soyuz iz lokalnog lansirnog poligona Sinamari.

Raketa Soyuz je imala jedno neuspjelo lansiranje 11. oktobra iz poligona u Bajkonuru. Let Soyuza ka Međunarodnoj svemirskoj stanici s astronautima Nikom Hejgom i Aleksejom Ovčininom prekinut je dva minuta poslije poletanja, kada su se astronauti automatski katapultirali iz letjelilcie.

Prema zaključcima istražne komisije objavljenim prošlog četvrtka poremećaj koji je izazvao nesreću bio je zbog "deformacije" jednog prijemnika prilikom sklapanja rakete u Bajkonuru.

