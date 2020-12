Zabilježen spektakl na nebu koji se viđa jednom u životu

Izuzetno rijedak astronomski spektakl odigrao se u ponedjeljak na nebu. Planete Jupiter i Saturn su se poravnale, odnosno približile jedna drugoj, i napravile veliku planetarnu konjunkciju, poznatu i kao "Božićna zvijezda".

Gledano sa Zemlje, planete su izgledale veoma blizu jedna drugoj, a taj događaj zabilježili su astronomi.

Velika konjunkcija odigrala se prvog dana zime. Međutim, naučnici kažu da je taj tajming čista slučajnost.

Astronomi sa američkog Univerziteta "Rajs" objavili su da će se prvi put poslije 800 godina najveće planete Sunčevog sistema, Jupiter i Saturn, na noćnom nebu približiti jedan drugoj na svom minimalnom rastojanju.

Some quick #Conjunction shots tonight. @VirtualAstro @DavidBflower @StormHour Got some videos to process now! pic.twitter.com/RARGZM5qZ7