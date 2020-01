Zamalo sudar dva satelita iznad Amerike

​Dva satelita koja nisu više u funkciji, ali i dalje kruže oko Zemlje i to brzinom od gotovo 53.000 kilometara na sat, za dlaku su se mimoišla iznad američke savezne države Pensilvanije.

Putanje dva satelita su se ukrstile, ali je sve prošlo bez incidenta, kaže se u zvaničnom saopštenju američkih svemirskih snaga. Incident se dogodio u 1:39 po srednjeevropskom vremenu, oko 900 kilometara iznad Pitsburga, prenosi RTS.

Stručnjaci su predvidjeli da bi ova dva satelita mogla da prođu jedan pored drugog na udaljenosti manjoj od 12 metara. Pošto su oba van upotrebe, strahovalo se jedino da bi u slučaju njihovog sudara od krhotina nastao svemirski otpad koji bi ozbiljno ugrozio druge objekte u orbiti.

2/ On Jan 29 at 23:39:35 UTC, these two objects will pass close by one another at a relative velocity of 14.7 km/s (900km directly above Pittsburgh, PA). Our latest metrics on the event show a predicted miss distance of between 15-30 meters. pic.twitter.com/Hlb1KeQ50U