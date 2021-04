Zanimljiva fotografija iz kratera Jezero: Da li je to duga na Marsu?

Rover "Istrajnost", koji je u krater Jezero na Marsu sletio u februaru, fotografisao je zanimljiv prizor na Crvenoj planeti.

Međutim, iz NASA su ubrzo odgonetnuli o čemu se radi, navodeći da je duga nemoguća na Marsu.

"Mnogi su pitali da li je ovo duga na Marsu. Ne. Duge ovdje nisu moguće. Duge se stvaraju refleksijom svjetlosti kroz kapljice vode, ali ovdje nema dovoljno vode da se kondenzuje", navili su na Twitter nalogu NASA i objasnili:

"U atmosferi je prehladno za vodu u tečnom stanju. Ovaj luk je odsjaj leća".

Many have asked: Is that a rainbow on Mars? No. Rainbows aren't possible here. Rainbows are created by light reflected off of round water droplets, but there isn't enough water here to condense, and it’s too cold for liquid water in the atmosphere. This arc is a lens flare. pic.twitter.com/mIoSSuilJW