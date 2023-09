Zapanjujuća otkrića na Marsu (FOTO)

NASA-in rover Perseverance pokupio je ove sedmice neke objekte intrigantnog izgleda na Marsu, što je podstaklo razna nagađanja na društvenim mrežama povodom ovih zapanjujućih otkrića.

Fotografija o kojoj je riječ snimljena je 18. avgusta dok Perseverance putuje preko "drevne rijeke" i proglašena je najboljom slikom sedmice koju je napravila svemirska agencija.

As promised, here’s the new Image of the Week, as voted by you! This rocky duo was spotted hanging out together in a wind-swept area. I spy a…crab claw? Shark fin? Comment below with what you see! See more Images of the Week: https://t.co/jQbq9rGT33 https://t.co/ijxaWyiJQB pic.twitter.com/2K9u0t8zqv