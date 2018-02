Zašto Mask iz svemira poručuje da ne paničimo?

Kompanija SpaceX lansirala svoju raketu Falcon Heavy, najveću dosad, u svemir, a koja je sa sobom ponijela automobil boje trule višnje Tesla Roadster Elona Maska.

Ubrzo nakon lansiranju Mask je tvitnuo snimak uživo automobila i 'vozača', lutke nazvane Starmen (da, prema pjesmi Dejvida Bovija), sa Zemljom u pozadini.

Ono što već danima muči pojedince koji su pogledali snimak jeste natpis koji stoji na ekranu - "Don't Panic" (ne paniči).

Ipak, razloga za paniku nema jer je riječ o još jednoj referenci na popularnu kulturu u automobilu na svemirskom putovanju.

Ove riječi odnose se na knjigu "Vodič kroz galaksiju za autostopere" pisca Daglasa Adamsa, objavljenu 1979. godine, u kojoj pratimo dogodovštine slučajnog svemirskog autostopera Artura Denta. Taj natpis se nalazi na koricama pomenutog vodiča.

Mask, koji je kultni Vodič pročitao kao tinejdžer, ne krije oduševljenje tim klasikom, a jednom prilikom je u intervjuu rekao da mu je svemirski brod iz Vodiča najomiljeniji među brodovima iz naučne fantastike, piše "Business Insider".

View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth. pic.twitter.com/QljN2VnL1O