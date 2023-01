Zelena kometa koja nije viđena od doba neandertalaca: Pored Zemlje prolazi 1. februara (FOTO)

Kometa koja nije viđena otkako su neandertalci hodali Zemljom prije 50.000 godina, vraća se za nedjelju dana, ali astrofotografi su uspjeli da zavire u ledenu kuglu koja se pojavljuje jednom u generaciji.

Endrju Mekarti iz Arizone snimio je fascinantnu sliku C/2022 E3 (ZTF), i uhvatio svjetlo zelenkastu komu i dug, blistav rep.

Trenutno, kometa se može vidjeti samo teleskopom, ali će biti vidljiva golim okom kada stigne do perigeja početkom februara i kada bude udaljena skoro 42 miliona kilometara.

Iako prilično stara za ljudsko mjerenje vremena, kometa je zvanično otkrivena tek u martu prošle godine.

Osobe koje posmatraju zvijezde će moći da naprave razliku između komete i okolnih zvijezda jer će iza nje biti trag prašine.

Užarena zelena koma, oblak gasa, će se držati oko nje.

Ovaj gas se formira kada kometa prolazi blizu Sunca, uzrokujući da njen led promijeni stanje.

Komete su poznate po tome što su nepredvidive, ali osvijetljenost C/2022 E3, u skladu sa trenutnim trendom, trebalo bi da olakša uočavanje dvogledom ili teleskopom, prenosi Telegraf.

Međutim, oni koji nemaju specijalnu opremu ne bi trebalo da brinu, jer će vjerovatno biti vidljiva golim okom ako je nebo dovoljno mračno.

