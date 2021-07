3D modeli stećaka izloženi u Domu mladih

BANjALUKA- Izložba Stećak.3D otvorena je sinoć u Domu mladih u u Banjaluci, u organizaciji Fondacije Mak Dizdar, a u okviru projekta „StećAR: Enhanced Vision of Stećak“, koji ima za cilj registrovati nekropole stećaka, doprinijeti promociji kulturne baštine i ukazati na važnost očuvanja stećaka.

Projekt se realizuje zahvaljujući podršci programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI), koji provodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Ideja izložbe je spajanje tradicionalnog i modernog uz pomoć procesa 3D modeliranja, srednjovjekovnog bh. kulturnog naslijeđa, koje je veoma ugroženo i često teško pristupačno.

-Četvrta putujuća izložba stećaka u Banjaluci ostaje do 18. jula. Svi zainteresovani posjetioci će narednih dana moći pogledati izložbu u Domu omladine u periodu od 10 do 18 sati. Primarni cilj projekta je formiranje baze podataka stećaka sa prostora Bosne i Hercegovine. Do sada su timovi mladih ljudi, sa kojima sarađujemo u pet lokalnih zajednica, na mapi stećaka mapirali više od 250 nekropola stećaka, a tim mladih ljudi iz Mrkonjić Grada pronašao je šest novih lokaliteta koji nikada prije nisu zabilježeni u zvaničnoj literaturi.Nakon prezentacije u Banjaluci, izložba "Stećak.3D” se seli u Mostar 24. jula, a potom 1. augusta ide u Stolac, gdje ostaje kao stalna postavka. - rekla je Ines Latić,koja je ujedno i menadžer projekta.

Proces izrade 3D modela započinje procesom fotogrametrije. Upotrebom nekoliko stotina do više hiljada fotografija moguće je kreirati realan prikaz trodimenzionalnog oblika, u ovom slučaju, stećaka. Izrada jednog 3D modela traje od 14 do 24 sata, a svih deset izloženih 3D modela printao je Mašinski fakultet Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru.

Petočlani timovi lokalnih volontera (iz općina Foča, Travnik, Trebinje, Stolac i Posušje) su u prethodnoj fazi ovog projekta radili na registraciji lokacija nekropola sa stećcima u svojim lokalnim zajednicama, uključujući prikupljanje GPS koordinata, dokumentarnu fotografiju, te snimanje lokalnih priča o stećcima. U ovoj fazi, iste aktivnosti se provode u Mostaru, Zenici, Zvorniku, Banjaluci i Mrkonjić Gradu.

-Naš tim je u protekla četiri mjeseca kontinuirano obilazio teren na teritoriji grada Banjaluke, dominantno na području planine Manjača, gdje smo najveći broj lokaliteta našli u širem krugu turističko rekreativnog centra, na jezeru Manjača i jedan broj lokacija u kanjonu Vrbasa. Od ranije imamo poznatu lokaciju u Krupi na Vrbasu i jednu u Ljubačevu. Sada trenutno radimo na promociji naših aktivnosti u lokalnoj zajednici u vidu Omladinskog foruma koji će se održati krajem mjeseca. Kroz naše aktivnosti pokušavamo da zaštitimo stećke, da ih prepoznamo, popularišemo u lokalnoj zajednici i ako budemo u mogućnosti da ih stavimo u funkciju turističke ponude Grada Banjaluka, kao dodatak na sadržaj koji već imamo." – rekla je Milena Ljubičić, lokalna koordinatorica projekta za grad Banja Luka.

Podaci o preko dvije stotine i pedeset nekropola širom Bosne i Hercegovine, koje su prikupili projektni volonteri mogu se pronaći na web stranici https://stecakmap.info/, interaktivnoj mapi kreiranoj u okviru projekta.

Do sada su izložbe održane u Sarajevu, Zvorniku i Zenici, a sve su bazirane na savremenoj tehnologiji VR iskustva koja omogućava posjetiteljima da vide neke od najljepših stećaka sa deset lokaliteta u BiH u virtuelnoj realnosti, ali sa elementima koji u potpunosti odgovaraju originalu.

-Banja Luka je jedna od lokalnih zajednica u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini koja se uključila u ovaj projekat. Zahvaljujemo se Fondaciji Mak Dizdar koja je pokrenula projekat i koja nam se obratila za saradnju. Kroz ove aktivnosti aktuelizujemo temu koja možda i nije toliko zastupljena na području grada Banja Luka, ali i drugih lokalnih zajednica i zadovoljni smo što smo bili u prilici da kroz pružanje podrške Fondaciji skrenemo pažnju našim sugrađanima na ovu temu, te da svi zajedno naučimo nešto više o stećcima pored kojih možda prolazimo svaki dan, a ne primjećujemo ih.- rekla je Bojan Grebenar.

Na izložbi u Banjaluci je premijerno prikazan i film o projektnim aktivnostima koji je izrađen također u okviru ovog projekta.